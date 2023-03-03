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Американский ветеран Дрейвен: Европа начинает просыпаться, чтобы поддержать Россию

1:09
Мир

Жители европейских государств стали "просыпаться" для борьбы с антироссийской пропагандой, сообщил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Американский ветеран Дрейвен: Европа начинает просыпаться, чтобы поддержать Россию

Он отметил, что очень обрадовался, когда увидел в западных СМИ сообщения о поддержке России в Европе. По его словам, европейцы больше не хотят находиться в "машине западной пропаганды".

"Люди просыпаются", — подчеркнул Дрейвен в Twitter*.

Ветеран напомнил, что недавно статую Русалочки в Дании, созданную по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского флага в знак поддержки спецоперации. Он выразил уважением людям, которые решились на такой поступок.

Ранее свыше 2500 граждан Германии вышли на митинг с призывом как можно быстрее остановить поставки военной техники Киеву. Они также потребовали возобновить мирные переговоры между РФ и Украиной.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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