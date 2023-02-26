В ФРГ протестующие немцы потребовали закрыть авиабазу "Рамштайн".
У авиабазы Рамштайн собралось более 2,5 тыс. протестующих. Граждане ФРГ вышли на мирный митинг с призывом как можно скорее начать мирные переговоры между РФ и Украиной.
Также люди требовали вывести с территории Германии военных США и закрыть авиабазу. Некоторые граждане вышли на митинг с флагами РФ и ДНР.
Стоит отметить, что данная авиабаза используется войсками НАТО и США для оказания военной помощи Украине.
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