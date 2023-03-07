В Конгрессе США потребовали проверить, как Киев использует военную помощь Запада

Конгрессмены США Джейсон Кроу (демократ от штата Колорадо) и Майк Уолтс (республиканец от штата Флорида) потребовали от госсекретаря Энтони Блинкина отправить на Украину финансовую инспекцию, которая проверит целевое использование военной помощи киевскому режиму.

По словам политиков, инспектировать, куда Киев направляет деньги американских налогоплательщиков на местах невозможно.

"Мы тщательно следим за результативным использованием федеральных средств. Однако нам трудно выполнять свои обязанности в Конгрессе по надзору без уполномоченных сотрудников аппарата генинспекторов (на месте. — Прим. ред.), которые должны решать возложенные на них задачи", — говорится в письме конгрессменов на имя Блинкена.

По мнению конгрессменов, на Украину должны направить специалистов Пентагона и Госдепортамента. Они проверят, куда уходит американская помощь киевскому режиму, и в контексте финансового обеспечения, и оружейного.