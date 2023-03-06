Украине не хватает необходимого сочетания западной бронетехники для создания сбалансированных общевойсковых соединений, сообщает журнал Forbes.
В статье отмечается, что на сегодняшний день Украина располагает только новыми боевыми машинами пехоты (БМП) и легкобронированными танками, которые не являются полноценными танками по современным стандартам.
Журналист Дэвид Эйкс, отмечает, что такое положение дел привело к "неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной".
По его словам, в ближайшие месяцы ситуация не изменится — у ВСУ будет больше БМП, чем танков.
Тем не менее, британские военные эксперты считают, что боевые машины пехоты могут заменить танки, если их вооружить противотанковыми ракетами.
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