Журнал Forbes сообщил о "неестественном дисбалансе" в ВСУ

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Украине не хватает необходимого сочетания западной бронетехники для создания сбалансированных общевойсковых соединений, сообщает журнал Forbes.

В статье отмечается, что на сегодняшний день Украина располагает только новыми боевыми машинами пехоты (БМП) и легкобронированными танками, которые не являются полноценными танками по современным стандартам.

Журналист Дэвид Эйкс, отмечает, что такое положение дел привело к "неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной".

По его словам, в ближайшие месяцы ситуация не изменится — у ВСУ будет больше БМП, чем танков.

Тем не менее, британские военные эксперты считают, что боевые машины пехоты могут заменить танки, если их вооружить противотанковыми ракетами.