Daily Mail: Зеленский назвал сражение за Артёмовск болезненным и трудным

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские войска находятся в отчаянном положении в Артёмовске, сообщает Daily Mail.

"Это одно из самых тяжелых сражений. Болезненное и трудное", — сказал глава киевского режима.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артёмовск находится в оперативном окружении российской армии. В настоящее время в городе находятся около десяти тысяч украинских военных. Гагин назвал потери Украины в Соледаре и Артёмовске катастрофическими: речь идёт о десятках тысяч человек. Столь огромные потери Киева не дадут ему возможности совершить контрнаступление ни на одном из участков фронта, добавил советник Дениса Пушилина.