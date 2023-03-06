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Daily Mail: Зеленский назвал сражение за Артёмовск болезненным и трудным

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Мир

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские войска находятся в отчаянном положении в Артёмовске, сообщает Daily Mail.

Daily Mail: Зеленский назвал сражение за Артёмовск болезненным и трудным

"Это одно из самых тяжелых сражений. Болезненное и трудное", — сказал глава киевского режима.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артёмовск находится в оперативном окружении российской армии. В настоящее время в городе находятся около десяти тысяч украинских военных. Гагин назвал потери Украины в Соледаре и Артёмовске катастрофическими: речь идёт о десятках тысяч человек. Столь огромные потери Киева не дадут ему возможности совершить контрнаступление ни на одном из участков фронта, добавил советник Дениса Пушилина.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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