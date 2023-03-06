Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские войска находятся в отчаянном положении в Артёмовске, сообщает Daily Mail.
"Это одно из самых тяжелых сражений. Болезненное и трудное", — сказал глава киевского режима.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артёмовск находится в оперативном окружении российской армии. В настоящее время в городе находятся около десяти тысяч украинских военных. Гагин назвал потери Украины в Соледаре и Артёмовске катастрофическими: речь идёт о десятках тысяч человек. Столь огромные потери Киева не дадут ему возможности совершить контрнаступление ни на одном из участков фронта, добавил советник Дениса Пушилина.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.