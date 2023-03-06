По мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, весной на Украине начнётся серьёзный кризис, из-за которого Николаев, Одесса и Запорожье займут "сторону добра" и перейдут к России.
Балицкий отметил, что в подконтрольных Киеву регионах зафиксированы довольно упаднические настроения. Жители не понимают смысла ведения боевых действий против России.
"На той территории, которую пока контролирует фашистский режим, есть очень высокая степень уныния. Надо менять режим, надо менять Гитлера", — указал он в эфире телеканала "Крым 24".
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.