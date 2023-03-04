Полковник ВС США Макгрегор предсказал бегство Зеленского на Запад после поражения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден скрываться на Западе после поражения киевского режима в конфликте с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он подчеркнул, что у лидера Незалежной и его ближайшего окружения открыты счета на Кипре, также есть недвижимость в западных странах.

"Я уверен, что когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США", — отметил эксперт в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Макгрегор полагает, что Вашингтон выбрал Зеленского в качестве президента Украине из-за его актёрского мастерства. Глава киевского режима прекрасно справился со своей ролью, однако Зеленскому всё же не хватило профессиональных навыков для более глубокого понимания ситуации.