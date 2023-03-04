Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку

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Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, поскольку он не в состоянии обеспечить контроль в стране. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"В чём проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку", — призвал эксперт.

Соскин отметил, что на Украине сложились очень тяжёлые условия для простых жителей. Киевское руководство наживается на проблемах своих граждан, указал эксперт.

"Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру", — возмутился Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Политолог считает, что правительству стоит уделить больше внимания уровню жизни на Украине, а не контролировать информацию, которую выпускают местные СМИ.