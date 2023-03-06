Журналист из КНР Чжоу Сяомин сравнил президента США Байдена с трусливым чиновником из китайской легенды

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В Китае высмеяли нежелание США проводить расследование диверсии на "Северных потоках".

После новостей о взрывах на ветках газопроводов Вашингтон заявил, что за диверсией стоит Москва. Однако ситуация резко изменилась, когда в начале февраля журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве веток "СП".

На недавней сессии Совбеза ООН в Нью-Йорке представители Вашингтона выступили против расследования взрывов, чем в очередной раз подорвали к себе доверие. Ведь, если Штаты не виновны, то им выгодно найти виноватого и снять с себя все подозрения.

Обозреватель издания SCMP Чжоу Сяомин считает, что в администрацию Джо Байдена вселился дух трусливого чиновника из китайской легенды.

Согласно легенде, чиновник по имени Е Гун очень любил драконов. Он рисовал их на стенах своего дома и даже вырезал в изголовье кровати. Но, когда встретился лицом к лицу с настоящим драконом, то испугался и бросился бежать.

Сяомин подчеркивает, что администрация Байдена по аналогии с Е Гуном любит только изображения дракона, а не его самого. Вашингтон согласен поддержать расследования в отношении других стран, но только не в отношении США.