Джеффри Янг: политика США приведёт к ядерной войне и гибели человечества

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Американский политик Джеффри Янг считает, что Вашингтон намеренно провоцирует мировую войну с применением ядерного оружия.

Янг осудил США за империализм и высказал предположение, что высокомерная политика Запада является главной угрозой для человечества.

"Мы исчезнем из-за ядерной войны. Сейчас это перспектива реальнее, чем когда-либо в нашей истории", — цитирует политика издание РИА "Новости".

Ранее Янг назвал президента США Джо Байдена военным преступником и потребовал его отставки. По мнению политического деятеля, все американские лидеры с 1945 виновны в развязывании войн и оправдании агрессивной политики по отношению к другим странам.