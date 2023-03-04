Глава Европарламента заявила, что трибунал над Путиным — это вопрос не "как", а "когда"

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Президент Европарламента Роберта Метсола во время визита во Львов пообещала Владимиру Зеленскому устроить трибунал над Владимиром Путиным.

Метсола заявила, что сейчас собираются доказательства вины президента РФ и его соратников.

"Вопрос не в том, каким образом это сделать, а когда. И даже сейчас, когда мы видим случаи, которые расследуются в Украине, информация собирается разными странами. США, Соединенным Королевством — это о том, чтобы привлечь к ответственности лиц, включая Путина", — сказала глава Европарламента.

Это заявление прокомментировал политолог Сергей Марков.

"Вопрос вины, то есть за что, она даже не упоминает среди вопросов", — отметил политический эксперт.

Марков считает, что России стоит поучиться у европейцев жёсткости.

Ранее Метсола похвалила украинцев за принесённые ради европейских ценностей жертвы.