Глава Европарламента похвалила Киев за "пожертвование всем" ради европейских ценностей

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Глава Европарламента Роберта Метсола похвалила Украину за "жертву" ради европейских ценностей. Накануне она прибыла с визитом в столицу Незалежной.

По её мнению, "очень хорошо", что есть те, кто может "пожертвовать всем" ради Европы.

"Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз", — написала Метсола на странице в Сети.

О визите главы Европарламента в Киев стало известно уже по факту её приезда. О намечающемся турне не сообщали в целях безопасности. Пока о предмете разговора с киевской властью, не известно.