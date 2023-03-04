Глава Европарламента Роберта Метсола похвалила Украину за "жертву" ради европейских ценностей. Накануне она прибыла с визитом в столицу Незалежной.
По её мнению, "очень хорошо", что есть те, кто может "пожертвовать всем" ради Европы.
"Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз", — написала Метсола на странице в Сети.
О визите главы Европарламента в Киев стало известно уже по факту её приезда. О намечающемся турне не сообщали в целях безопасности. Пока о предмете разговора с киевской властью, не известно.
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