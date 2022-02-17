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Автор Екатерина Широкова

В Европарламенте разразился скандал из-за "нацистского приветствия" депутата

Мир

Евродепутата-националиста из Болгарии Ангела Джамбазки жёстко раскритиковали в Европарламенте из-за вскинутой руки в стиле "нацистского приветствия" на заседании ведомства в Страсбурге.

В Европарламенте разразился скандал из-за "нацистского приветствия" депутата

Парламентарию не понравилось решение суда ЕС об отклонении исков Венгрии и Польши против поправок, согласно которым получать средства из бюджета Евросоюза, соблюдая верховенства права странами-участницами.

Сначала Джамбазки нелестно высказался в адрес суда в социальных сетях и назвал выводы ЕС "мерзостью", а позже и вовсе, покидая зал заседания, продемонстрировал "гитлеровское приветствие".

"Фашистское приветствие в Европейском парламенте неприемлемо для меня всегда и везде. Оно оскорбляет меня и всех в Европе. Мы выступаем за противоположные вещи. Мы Палата демократии. Этот жест принадлежит самой тёмной странице нашей истории и должен оставаться там", — прокомментировала поведение депутата в Twitter спикер ЕП Роберта Метсола.

Члены делегаций от разных стран обратились в ЕП с просьбой "принять меры". Французские представители и вовсе потребовали "отставки" Джамбазки.

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Европу придумали нацисты
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы болгария европарламент
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