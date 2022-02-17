В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе

Вчера, 16 февраля, Европарламент обсуждал отношения Евросоюза с Россией. Одной из главных тем была, как и ожидалось, тема военной угрозы Москвы в адрес Киева.

Симпатии большинства евродепутатов — и это не сенсация — были на стороне Незалежной, о чём свидетельствовали выкрикиваемые во время выступлений лозунги укронационалистов типа "Слава Украине!".

Неожиданным и, видимо, неприятным сюрпризом стало выступление представительницы Латвии Татьяны Жданок, которая возмутилась тем, что с трибуны Европарламента произносятся "слоганы коллаборациониста нацистского режима Степана Бандеры" и заявила, что "российская военная угроза в адрес Украины не доказана". А вот факты бесчинств ВСУ в Донбассе, напротив, налицо:

"Эти факты зафиксированы ООН, ОБСЕ и другими международными структурами, — сказала латвийский политик, показывая присутствующим фото донецкого мальчика, убитого в результате атаки дрона. — Это дети, убитые в Донбассе. За последние восемь лет 152 ребёнка были убиты и 146 — ранены. Последняя трагедия — это… четырёхлетний мальчик, убитый дроном. Его родители просили нас сказать: "Прекратите убивать детей Донбасса!"

Но договорить евродепутату не дали:

"Наши правила запрещают это, согласно нашей процедуре, это не разрешается, покиньте, пожалуйста, трибуну, ваше время вышло", — прервала Жданок председатель собрания.