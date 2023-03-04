Bloomberg: Байдену удалили злокачественное образование на коже

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Президенту США Джо Байдену провели операцию и удалили новообразование на коже. Согласно информации, в феврале биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у американского лидера.

О хирургическом вмешательстве и диагнозе сообщил лечащий врач президента Кевин О'Коннор.

"Давний врач Байдена сказал, что кожа президента "хорошо зажила" после операции, и биопсия показала, что поражение было базально-клеточным раком. По словам врача, дальнейшего лечения не требуется", — передаёт Bloomberg.

По словам врача, Байден чувствует себя хорошо, но за здоровьем президента продолжат наблюдать.