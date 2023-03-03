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Ведущий Fox News Карлсон: психика Байдена слабеет, он теряет членораздельную речь

0:53
Мир

Администрацией Белого дома упорно игнорируется тот факт, что возраст Джо Байдена уже не позволяет ему выступать с речами на публике, заявил американский тележурналист Такер Карлсон.

Ведущий Fox News Карлсон: психика Байдена слабеет, он теряет членораздельную речь

Он напомнил, что в этом году президенту США исполнится уже 81 год, а лидер такого преклонного возраста является "ужасом" для американцев. Его физическое и психическое здоровье не позволяют занимать ему высокий пост.

По словам телеведущего, в настоящее время весь мир смеётся над роликами с выступлений Байдена, где тот постоянно запинается и замирает на несколько секунд.

"Мы миллионы раз показывали подобные видео в последние годы, и можем показать ещё, потому что Байден разговаривает так каждый день. Джо теряет способность говорить", — заверил Карлсон в эфире Fox News.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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