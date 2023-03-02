New York Post: расисткая шутка Байдена возмутила белых американцев

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Белые граждане США не оценили расисткую шутку главы Белого дома Джо Байдена на приёме в честь "чёрной истории" страны.

"Может, я и белый парень, но не дурак", — нелепо пошутил президент Соединённых Штатов, пытаясь понравиться присутствующим на мероприятии чернокожим.

Подобным высказыванием Байден только подтвердил, что его умственные способности оставляют желать лучшего, прокомментировали американцы новость в издании New York Post. Они также отметили, что глупость американского лидера уже очевидна всему миру.

"С Байденом мы катимся всё ниже. Америка опозорена", — написал один из пользователей и посоветовал отправить президента в психиатрическую клинику.