Белые граждане США не оценили расисткую шутку главы Белого дома Джо Байдена на приёме в честь "чёрной истории" страны.
"Может, я и белый парень, но не дурак", — нелепо пошутил президент Соединённых Штатов, пытаясь понравиться присутствующим на мероприятии чернокожим.
Подобным высказыванием Байден только подтвердил, что его умственные способности оставляют желать лучшего, прокомментировали американцы новость в издании New York Post. Они также отметили, что глупость американского лидера уже очевидна всему миру.
"С Байденом мы катимся всё ниже. Америка опозорена", — написал один из пользователей и посоветовал отправить президента в психиатрическую клинику.
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