В МИД РФ отреагировали на слова Жан-Пьер о "Российской Народной Республике"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на "переименование" страны в ходе речи пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представитель американской администрации заявила, что необходимо решать вызовы, которые создала "Российская Народная Республика".

"Зомби-апокалипсис", — иронично отметила Захарова на странице в Сети.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что некая "Российская Народная Республика" создаёт вызовы, которые угрожают международной безопасности. Примечательно, что никто из журналистов, присутствующих на брифинге, Жан-Пьер не поправил.