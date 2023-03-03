Пресс-секретарь Белого дома придумала России новое название

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга назвала Российскую Федерацию Российской народной республикой. Никто из присутствовавших на брифинге журналистов и сотрудников администрации Жан-Пьер не поправил.

Она рассказывала о планах президента США Джо Байдена на следующей неделе. В числе которых переговоры с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская народная республика", — цитирует Карин Жан-Пьер РИА "Новости".

Осталось непонятным, имела она в виду Россию, либо речь шла о Китайской народной республике.

Карин Жан-Пьер не впервые допускает такие оговорки. Например, на прошлой неделе она назвала Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Байдена.

Хотя ей, конечно, далеко — но может быть, не так уж и далеко — до её предшественницы на посту пресс-секретаря Белого дома, Дженнифер Псаки. Которая за время работы на этом посту допустила огромное количество оговорок.

Например, после инаугурации Джо Байдена на одном из брифингов в январе 2021 года Псаки назвала назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена "повысила" до поста президента.

Кроме того, перечисляя в ходе того же брифинга обвинения в адрес России, она вдруг остановилась и заявила, что "потеряла мысль".

Справедливости ради, надо заметить, что некоторые из фраз, которые приписывали Псаки, она не произносила, а другие цитировали не полностью (то есть она исправляла свои оговорки). Но перлов в её комментариях и ответах на вопросы всё же было очень много.