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Замглавы МИД РФ Рябков: Россия не начнёт ядерные испытания, если их не возобновят США

1:11
Мир

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил на брифинге в Женеве, что Россия не будет возобновлять ядерные испытания, если США не начнут их проводить. Однако он добавил, что необходимо готовиться к худшему сценарию.

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия не начнёт ядерные испытания, если их не возобновят США

По словам Рябкова, Россия считает неприемлемым, что США планируют размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, и предупредил, что при таком сценарии Москва будет вынуждена принять меры по обеспечению своей безопасности. Он добавил, что США должны прекратить угрожать России, иначе это вынудит Москву пойти на ответные меры.

"Если США не начнут испытания, мы тоже не начнем, но мы должны быть готовы к худшему", — сказал замглавы российского МИД.

Ранее Россия приостановила участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был подписан в 2010 году. Документ регулировал число ядерных боеголовок и носителей ядерных вооружений, которыми обладают обе страны, а также устанавливал механизмы мониторинга выполнения договоренностей.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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