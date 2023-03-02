Fox News: Россия оставила США позади в гонке вооружений после приостановки участия в ДСНВ

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Приостановка участия России в ДСНВ и крепнущее сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере лишили США возможности лидировать в гонке вооружений. Об этом пишет издание Fox News.

Авторы статьи напомнили, что Россия — это ведущая мировая ядерная держава, а её потенциал с учётом тактического ядерного оружия превосходит то, что есть у американцев.

У Запада недостаточно производственных мощностей, которые придётся активно развивать, чтобы сохранить свои позиции в гонке вооружений, говорится в материале.

Обозреватели сослались на эксперта по Китаю Гордон Чан, которого волнует укрепляющееся сотрудничество между Москвой и Пекином.

"Сейчас мы находимся в чрезвычайно опасном положении, потому что две стороны, Россия и Китай, формируют партнерство", — сказал Гордон Чан.

По мнению эксперта, на данный момент Запад ничего не сможет сделать, если Россия решит применить на Украине любое оружие.

Автор напомнил, что Россия и Китай подтвердили своё стратегическое партнёрство, и теперь им ничего не мешает бросить вызов США.