Приостановка участия России в ДСНВ и крепнущее сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере лишили США возможности лидировать в гонке вооружений. Об этом пишет издание Fox News.
Авторы статьи напомнили, что Россия — это ведущая мировая ядерная держава, а её потенциал с учётом тактического ядерного оружия превосходит то, что есть у американцев.
У Запада недостаточно производственных мощностей, которые придётся активно развивать, чтобы сохранить свои позиции в гонке вооружений, говорится в материале.
Обозреватели сослались на эксперта по Китаю Гордон Чан, которого волнует укрепляющееся сотрудничество между Москвой и Пекином.
"Сейчас мы находимся в чрезвычайно опасном положении, потому что две стороны, Россия и Китай, формируют партнерство", — сказал Гордон Чан.
По мнению эксперта, на данный момент Запад ничего не сможет сделать, если Россия решит применить на Украине любое оружие.
Автор напомнил, что Россия и Китай подтвердили своё стратегическое партнёрство, и теперь им ничего не мешает бросить вызов США.
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