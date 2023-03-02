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wPolityce: посол Германии Баггер обвинил Польшу в спонсировании России

0:57
Мир

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что позиция Берлина поспособствовала укреплению российской армии. Однако подобные высказывания задели посла Германии Томаса Баггера. Дипломат задал жёсткий вопрос про деньги, которые Варшава перечисляла Москве в обмен на российские энергоресурсы.

wPolityce: посол Германии Баггер обвинил Польшу в спонсировании России

"В курсе ли господин министр, сколько миллиардов Польша ежегодно переводила в Россию в обмен на энергетику?" — цитирует слова Баггера wPolityce.

Сообщение дипломата прокомментировал замминистра сельского хозяйства Януш Ковальский и подчеркнул, что именно Германия реализовала проект строительства газопровода "Северный поток", который был направлен якобы против Украины.

"Если бы не было "Северного потока" и немецкой политики эпохи Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, сегодня не было бы конфликта в Европе", — сказал он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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