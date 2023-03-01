Вашингтон готовится провести атаку под ложным флагом на территории США или против одного из союзников по НАТО, чтобы обвинить в этом Россию и развязать полномасштабную войну. Об этом заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
Он подчеркнул, что средства массовой информации уже вовлечены в процесс глобальной провокации. Западная пресса готовит население к вооружённому противостоянию с Москвой и Пекином, указал Дрейвен.
Украинская армия проигрывает, однако Запад вложил в киевский режим слишком много денег, поэтому не позволит победить России, предупредил военный.
"Они сделают всё, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну", — написал он в социальных сетях.
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