Ноктис Дрейвен: США готовят атаку под ложным флагом в стране для начала войны с Россией

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Вашингтон готовится провести атаку под ложным флагом на территории США или против одного из союзников по НАТО, чтобы обвинить в этом Россию и развязать полномасштабную войну. Об этом заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

Он подчеркнул, что средства массовой информации уже вовлечены в процесс глобальной провокации. Западная пресса готовит население к вооружённому противостоянию с Москвой и Пекином, указал Дрейвен.

Украинская армия проигрывает, однако Запад вложил в киевский режим слишком много денег, поэтому не позволит победить России, предупредил военный.

"Они сделают всё, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну", — написал он в социальных сетях.