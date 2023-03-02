Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российские бойцы скинули с дрона гранату прямо в открытый люк танка ВСУ
Focus: Запад склоняет Зеленского к дипломатическому решению конфликта на Украине
Диетолог Дианова: постный майонез оказывает гораздо более губительное влияние на людей
РИА Новости: Киев начал игру по-крупному, всё случится в ближайшие дни
РИА Новости: страны Европы расплачиваются за антироссийские санкции
Историк Гайда: Ленин заключал Брестский мир не из патриотизма, а ради мировой революции
Financial Times: Германия сможет сражаться всего несколько дней в случае войны
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что ПВО не поможет россиянам спастись от ударов беспилотников ВСУ
Онкоуролог Гадзиян назвал симптомы коралловидного нефролитиаза — серьёзной болезни почек

Запад тайно предлагает часть Украины взамен на прекращение СВО

3:12
Мир

Запад всерьез задумался над тем, что пообещать Украине в обмен на территориальные уступки России. Идея с возвращением Крыма и Донбасса явно провалилась — и "по ту сторону океана" думают, что можно "сдать" РФ для окончания боевых действий, пишут авторы "ИноСМИ".

Запад тайно предлагает часть Украины взамен на прекращение СВО

Пока США в режиме рекомендаций озвучивают мысль, что дальнейшие попытки вернуть Крым и Донбасс безыдейны, зато Киев получит деньги на восстановление страны и сможет войти в ЕС и НАТО.

Москву такой вариант не устраивает — Украина должна стать демилитаризованной и денацифицированной.

Похоже, что Запад, не дождавшись от ВСУ обещанных военных успехов, решил загнать Киев за стол переговоров. Как отмечает для CNN редактор журнала Newsweek International Фарид Закария: 

"Киев может согласиться на это, чтобы стать частью Запада".

Россия также может заявить, что защитила огромную часть русскоязычного населения. Никто вроде бы лицо не теряет и можно прекращать стрельбу, считает эксперт.

Яснее посыла уже и придумать невозможно.

Запад отказал Украине в поставке самолётов, да и танки даёт еле-еле. США сдадут киевский режим ради сохранения отношений с Россией хотя бы в формате времён холодной войны. Во всяком случае так более предсказуемо и дешевле.

По данным исследовательской компании Statista, США уже "вбухали" в Украину больше, чем на войну в Афганистане. Самыми пострадавшими оказались европейцы, причём мириться с таким положением вещей европейцы готовы всё меньше. Но… по мнению аналитика, им придётся терпеть, пока политические элиты Западной Европы остаются марионетками в руках Вашингтона.

Россия совершенно не хотела этой войны, но мир на таких условиях принимать готова ещё меньше. Навязываемый украинским властям план "утраты территорий при продолжении военных связей с Западом" совершенно Москве ни к чему.

Опыт Минских соглашений показывает, что это будет очередной отсрочкой для подготовки к новым провокациям. В НАТО и не скрывают, что готовились загодя к броску на Россию, которая смело пошла против гегемонии США.

Вопрос в том, что территориальные уступки никак не отменяют дальнейших действий НАТО, а вступление Украины в альянс совершенно неприемлемо.

Но Запад пока пытается заставить Киев смириться за счёт военной помощи — больше ничего давать всё равно не будут. Никакой помощи украинцам не предвидится — вся страна должна стать одной большой военной базой, тыловым обеспечением которой с удовольствием займутся те же Польша с Германией.

Россию такой расклад не устраивает:

  • Либо Украина и её западные "кураторы" гарантируют вечный нейтральный статус и отказ от участия в любых военных и политических блоках.
  • Либо Украину ждёт территориальная катастрофа — ведь Польша, Румыния и Венгрия, потирая руки, уже ждут своего часа…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Над Курской областью в небо взмыли три бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России

В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.

Ракетный удар наносится по Украине: в небе стратегическая авиация ВКС РФ
Baijiahao: РФ проучила Польшу за первые четыре "Леопарда" для Украины
Baijiahao: РФ проучила Польшу за "Леопарды" для Украины
Три группы украинских пленных: аналитика от Сладкова
Зеленский пребывает в панике из-за ситуации в Артёмовске — Daily Express
Три мини-автомобиля "битлов" снова вместе Сергей Лебедев Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов
Штурмовики Су-25 атаковали колонну ВСУ
Российские истребители Су-57 сбивают украинские самолёты ракетами повышенной дальности Р-37М — MWM
"Это мясорубка": боевики ВСУ описали ситуацию в Бахмуте
"Это мясорубка": боевики ВСУ описали ситуацию в Бахмуте
Последние материалы
Супруга Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что их сын Ваган изучает армянский язык
Расторгуев предрёк "позорную" судьбу уехавшим из РФ артистам
Два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму
Мирошник: Запад предпочитает "переговоры" с приставленным к голове России стволом
Из-за неопознанного летающего объекта в Ленинградской области ночью объявляли сигнал "Режим"
Телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал видео в Сети в ярко-жёлтой куртке на фоне синего неба
Странное поведение животных: птицы-самоубийцы, поющие киты и обезьяны-курильщики
CNN: армия России "обрезает" Бахмут, подходя всё ближе к освобождению города
ERR: города Эстонии стали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72 ВС РФ
Захарова раскритиковала посла ФРГ из-за молчания по поводу подрывов "Северных потоков"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников