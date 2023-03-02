Запад тайно предлагает часть Украины взамен на прекращение СВО

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Запад всерьез задумался над тем, что пообещать Украине в обмен на территориальные уступки России. Идея с возвращением Крыма и Донбасса явно провалилась — и "по ту сторону океана" думают, что можно "сдать" РФ для окончания боевых действий, пишут авторы "ИноСМИ".

Пока США в режиме рекомендаций озвучивают мысль, что дальнейшие попытки вернуть Крым и Донбасс безыдейны, зато Киев получит деньги на восстановление страны и сможет войти в ЕС и НАТО.

Москву такой вариант не устраивает — Украина должна стать демилитаризованной и денацифицированной.

Похоже, что Запад, не дождавшись от ВСУ обещанных военных успехов, решил загнать Киев за стол переговоров. Как отмечает для CNN редактор журнала Newsweek International Фарид Закария:

"Киев может согласиться на это, чтобы стать частью Запада".

Россия также может заявить, что защитила огромную часть русскоязычного населения. Никто вроде бы лицо не теряет и можно прекращать стрельбу, считает эксперт.

Яснее посыла уже и придумать невозможно.

Запад отказал Украине в поставке самолётов, да и танки даёт еле-еле. США сдадут киевский режим ради сохранения отношений с Россией хотя бы в формате времён холодной войны. Во всяком случае так более предсказуемо и дешевле.

По данным исследовательской компании Statista, США уже "вбухали" в Украину больше, чем на войну в Афганистане. Самыми пострадавшими оказались европейцы, причём мириться с таким положением вещей европейцы готовы всё меньше. Но… по мнению аналитика, им придётся терпеть, пока политические элиты Западной Европы остаются марионетками в руках Вашингтона.

Россия совершенно не хотела этой войны, но мир на таких условиях принимать готова ещё меньше. Навязываемый украинским властям план "утраты территорий при продолжении военных связей с Западом" совершенно Москве ни к чему.

Опыт Минских соглашений показывает, что это будет очередной отсрочкой для подготовки к новым провокациям. В НАТО и не скрывают, что готовились загодя к броску на Россию, которая смело пошла против гегемонии США.

Вопрос в том, что территориальные уступки никак не отменяют дальнейших действий НАТО, а вступление Украины в альянс совершенно неприемлемо.

Но Запад пока пытается заставить Киев смириться за счёт военной помощи — больше ничего давать всё равно не будут. Никакой помощи украинцам не предвидится — вся страна должна стать одной большой военной базой, тыловым обеспечением которой с удовольствием займутся те же Польша с Германией.

Россию такой расклад не устраивает:

Либо Украина и её западные "кураторы" гарантируют вечный нейтральный статус и отказ от участия в любых военных и политических блоках.

Либо Украину ждёт территориальная катастрофа — ведь Польша, Румыния и Венгрия, потирая руки, уже ждут своего часа…