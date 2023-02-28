Казахстан вынужден остановить экспорт газа в Китай

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Казахстану придётся отказаться от поставок газа в Китай, чтобы справиться с дефицитом топлива в следующем отопительном сезоне, сообщает EADaily.

Зампредправления QazaqGaz Арман Касенов уверен, что недостатка газа в 2023 году в Казахстане не будет, однако для этого необходимо остановить экспорт голубого топлива в КНР.

Он объяснил, что в первую очередь государство заботится о газоснабжении республики и только потом думает о поставках энергоносителей в другие страны.

В нацкомпании Казахстана заверили, запасов газа хватит более чем на 100 лет.

Ранее сообщалось, что Казахстан собирается экспортировать нефть по нефтепроводу "Дружба" в Германию.