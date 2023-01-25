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Baijiahao: Россия нашла нового партнёра, Европа может только беспомощно наблюдать

Экономика

Россия нашла нового партнёра, с которым плодотворно сотрудничает в сфере поставок энергоносителей, Европе же остаётся только беспомощно наблюдать, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: Россия нашла нового партнёра, Европа может только беспомощно наблюдать

Евросоюз отказывается от экспорта энергоресурсов из России. Но получилось так, что страны сообщества навредили сами себе, оставшись без дешёвых нефти и газа, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Санкции, конечно, оказали негативное влияние и на российскую экономику. Однако лишь в краткосрочной перспективе и не в таких масштабах, на которые рассчитывал Запад, считают китайские эксперты.

"Российская экономика всё ещё имеет неудержимый импульс для роста", — подчёркивают они.

Россия смогла в короткие сроки переориентировать поставки энергоресурсов с Запада на Восток, найти новых партнёров. Крупнейшим импортёром стал Китай.

Поставки природного газа по трубопроводу "Сила Сибири" только за первые шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4 процентов.

Кроме того, Китай получает около 800 тысяч баррелей российской нефти в сутки по трубопроводам, а также импортирует энергоресурсы морским путём. По данным на май 2022 года, морские поставки увеличились до 1,1 миллиона баррелей в сутки.

"Изголодавшаяся по энергоносителям Европа может только беспомощно смотреть на это", — говорится в материале. И отмечается, что страны Евросоюза завидуют плодотворному сотрудничеству Москвы и Пекина.

Напомним, в начале декабря прошлого года Евросоюз ввёл потолок цен на российскую нефть, поставляемую морским путём — не более 60 долларов за баррель. Вообще говоря, лоббировали эту идею США, которые сразу же поддержали ЕС. Кроме того, к ограничениям присоединились Австралия, Великобритания, Канада, Япония.

Президент России в конце декабря подписал указ, согласно которому с 1 февраля поставки нефти в государства, которые поддержали так называемый потолок цен, оказываются под запретом.

Тем временем, Евросоюз в начале февраля собирается ввести эмбарго на поставки нефтепродуктов из России. В связи с чем в Европе думают, как заменить поставки дизельного топлива, большая часть которого поступает из России.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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