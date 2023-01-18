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WT: глобальная ошибка Байдена позволила России резко увеличить свои доходы

Экономика

Энергетическая политика нынешнего президента США Джо Байдена помогла России увеличить доходы от продажи энергоресурсов, говорится в материале, опубликованном в американском издании The Washington Times.

WT: глобальная ошибка Байдена позволила России резко увеличить свои доходы

США и их союзники ввели против энергетического сектора России множество ограничений, чтобы ограничить возможности получать доходы от продажи нефти и газа. Однако эффект получился обратный, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Отмечается, что несмотря на частичное эмбарго — а те же США, например, отказались от импорта энергоресурсов из России гораздо раньше Евросоюза — продажа нефти, угля и газа приносит России больше доходов, чем в 2021 году. А по прогнозам на 2023 год планируется увеличение этих доходов ещё на треть, уверяет The Washington Times.

И подчёркивает, что причиной тому является ошибочная энергетическая политика президента США. Вашингтон отказывается развивать собственную добычу ископаемого топлива. А это оказывает влияние на мировые цены и играет на руку Москве.

Американские нефть и газ могли бы заменить российское топливо во всём мире. Но власти США отказываются инвестировать в бурение новых скважин, строить новые трубопроводы и заводы по переработке, а также новые порты и отгрузочные сооружения.

"Каким сигналом для мировых энергетических рынков было бы снятие цепей, сковывающих производство в США! Мировые цены на энергоносители, скорее всего, немедленно упадут, поскольку энергетические рынки учитывают новое будущее энергоснабжения", — говорится в материале.

Стоит заметить, что The Washington Times в данном случае отражает точку зрения республиканцев. Во всяком случае, администрация Дональда Трампа действовала именно так, как к тому призывает автор издания Дон Риттер в нынешнем материале. Ну или старалась действовать.

Что же касается экспорта энергоресурсов, то американским нефтегазовым корпорациям, в принципе, особо жаловаться не на что. Тот же газ в Европу они продают в несколько раз дороже, чем собственным потребителям. Так что вопрос о наращивании нефте- и газодобычи для них, в общем-то, не самый актуальный.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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