Эксперт Бессель: российская нефть по $38 за баррель — это разовая сделка, а не тренд

Сообщения о падении стоимости российской нефти ниже "потолка" Евросоюза — это обычный информационный вброс, который ничего не значит для экономики страны. Такое мнение выразил профессор РГУ нефти и газа им. Губкина Валерий Бессель, комментируя в интервью Pravda.Ru статью Bloomberg о продаже энергоресурсов по 38 долларов за баррель.

Как пояснил эксперт, западные журналисты опубликовали сведения об определённой нефтяной сделке по сниженной стоимости. При этом он добавил, что топливо марки Urals всегда продаётся со скидкой.

По словам специалиста, большая часть сделки переправляется на Восток, где идёт сравнение не с эталонной норвежской маркой Brent, а с ближневосточной нефтью.

"Это совершенно другая схема сравнения. Поэтому речь идёт об обычном вбросе Bloomberg, на который вообще реагировать не нужно. Это не тренды. Агентство как бы пытается показать мировому сообществу, что решение G7 о потолке цен работает, но это не так. Сейчас все логистические цепочки перенастраиваются на Восток, после чего мы получим справедливую цену на нефть", — сказал Бессель.

Он также подчеркнул: никаких поводов для волнения нет, ведь мир не сможет обойтись без российских энергоресурсов.

Ранее журналисты Bloomberg заявили, что стоимость нефти из РФ на торгах 6 января опустилась до 38,8 доллара за баррель — ниже установленного ЕС ценового потолка (60 долларов за баррель).