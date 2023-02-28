Зеленский считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС нужно начать в 2023 году

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Президент Владимир Зеленский считает, что пришло время начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.

По его мнению, решать вопрос со вступлением Украины в ЕС необходимо в 2023 году. Зеленский полагает, что Украина уже достаточно доказала свою принадлежность к Европе.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", — написал Зеленский на своей странице в Twitter*.

Заявка на вступление Украины в ЕС была подана Украиной 28 февраля 2022 года. Статус кандидата на членство в Евросоюзе Киев получил наравне с Молдавией 23 июня на саммите в Брюсселе.

Однако процесс вступления страны в ЕС может растянуться на долгие годы. Яркий пример этому — Турция, которая пребывает в статусе кандидата на членство в Евросоюзе с 1999 года.

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