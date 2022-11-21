Премьер Португалии: ЕС не может включить в свой состав Украину

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не имеет возможности оправдать ожидания по включению в свой состав новых стран, в том числе речь и об Украине.

"Этот кризис выдвинул на первый план вопрос расширения (ЕС), и особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал Евросоюз, тем самым порождая надежду особенно в странах Западных Балкан", — цитирует португальского премьера ТАСС.

По словам Кошты, "у ЕС есть очень четкие критерии для приёма новых стран — членов, но, к сожалению, нет критериев для определения своей собственной способности принимать их в свой состав".

"Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создаёт", — отметил премьер-министр Португалии.

Напомним, Северная Македония находится в статусе кандидата на вступление в Евросоюз 17 лет, Албания — девять лет.

В конце февраля Владимир Зеленский подписал заявку Украины на немедленное вступление в Евросоюз. В Брюсселе её пообещали рассмотреть в максимально короткие сроки. При этом и представители структур Евросоюза, и отдельных государств, входящих в сообщество, неоднократно заявляли о том, что Украине предстоит пройти "длинный путь".

Но, пожалуй, премьер-министр Португалии стал первым высокопоставленным политиком из страны ЕС, который заявил, что сообщество не имеет возможности оправдать ожидания по вступлению новых государств.