МИД КНР: официальный Пекин не отрицает возможности встречи с Зеленским

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Китай остаётся на связи со всеми сторонами украинского конфликта, соответственно, если президент Украины захочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, это возможно. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.

Таким образом в МИД КНР отреагировали на намерение Зеленского провести встречу с Си Цзиньпином.

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину", — сказала Мао Нин.

Ранее Китай обнародовал своё предложение по мирному урегулированию украинского кризиса, состоящее из 12 пунктов.