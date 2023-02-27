Китай остаётся на связи со всеми сторонами украинского конфликта, соответственно, если президент Украины захочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, это возможно. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.
Таким образом в МИД КНР отреагировали на намерение Зеленского провести встречу с Си Цзиньпином.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину", — сказала Мао Нин.
Ранее Китай обнародовал своё предложение по мирному урегулированию украинского кризиса, состоящее из 12 пунктов.
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