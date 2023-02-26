Французский политик Филиппо: антироссийские санкции ЕС — это провал

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Французский политик Флориан Филиппо заявил, что антироссийские санкции ЕС — это провал.

Лидер движения "Патриоты" заявил, что Евросоюз не добился ровным счётом ничего, введя санкции против Москвы. Филиппо подчёркивает, что ЕС в очередной раз показал свою беспомощность. Он напомнил, что один Берлин ввёл уже 10-й пакет санкций менее чем за один год. Филиппо уверен, что если за столько раз ничего не решилось, то пора сделать выводы.

Французский политик заявил, что антироссийские санкции ведут лишь к обнищанию и экономическому кризису в европейских странах. Также они сильно бьют по культурному сектору и промышленности Европы.

Филиппо предлагает вместо работы над санкциями начать работать над поиском путей для диалога России и Украины.