Пензенский губернатор Мельниченко запретил Байдену въезд в регион

Пензенский губернатор Олег Мельниченко, попавший под санкции, запретил президенту США Джо Байдену въезд в регион.

Губернатор Пензенской области и более 40 губернаторов попали в санкционный список США. Мельниченко заявил, что эти действия означают лишь то, что Россия делает всё правильно. Губернатор принял решение запретить Байдену и его семье посещать Пензенскую область. Он отметил, что его регион не рад тем, на чьих руках кровь десятков убитых.

"Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет — шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки", — подчеркнул Мельниченко.

Он также отметил, что пока Россия восстанавливает разрушенные города, США и ЕС стремятся всё превратить в руины. Стоит отметить, что Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом в Запорожской области.