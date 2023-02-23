Ведущий LBC Марр: решение Путина по ДСНВ изменит мир в ближайшее десятилетие

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Российский лидер Владимир Путин своим решением о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил на мировой арене в ближайшие 10 лет. Такое мнение выразил ведущий радиостанции LBC Эндрю Марр.

Он считает, что в будущем Россия вернётся к договорённостям по стратегическому оружию и не станет наращивать ядерный потенциал.

"Но мы находимся лишь в начале 10-летнего изменения баланса сил в мире", — отметил журналист.

По словам ведущего, посол РФ в Великобритании Андрей Келин передал ему, что российские власти не планируют использовать ядерное оружие в ходе конфликта вокруг Украины.

Кроме того, Марр счёл поездку американского президента Джо Байдена в украинскую столицу "дерзкой провокацией". Он добавил, что, судя по выступлению Путина в Лужниках, вся Россия поддерживает специальную военную операцию на Украине.