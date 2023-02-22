Безпалько: санкциями против всех российских банков Зеленский накажет саму Украину

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Если украинский президент Владимир Зеленский введёт санкции против всех российских банков, он накажет прежде всего саму Украину. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Политик напомнил, что российский газ до сих пор идёт через Украину транзитом, и Киев получает за это деньги со счетов банков РФ. В случае же введения санкций неясно, каким образом Украина будет брать эти средства.

"Если введут санкции, непонятно, как Украина будет получать эти средства. Получается, что Зеленский хочет ввести санкции против Украины. Или он настолько ненавидит Россию, что готов лишить украинский бюджет ощутимой части реального дохода?" — задал вопрос Безпалько, которого цитирует "ПолитРоссия".

21 февраля Зеленский внёс в Верховную Раду предложение насчёт введения санкций против всех российских банков, которые, по его мнению, должны длиться 50 лет. Президент Украины подчеркнул, что под его рестрикции должны попасть все банки РФ.