Breitbart: американцы обвинили президента США Джо Байдена во лжи после выступления в Польше

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Американцы раскритиковали выступление президента США Джо Байдена в Польше. Читатели Breitbart считают, что хозяин Белого дома говорил неправду, рассказывая о всеобщей поддержке Киева в Америке.

В ходе своей речи Байден представил конфликт на Украине как борьбу за свободу и демократию. Он подчеркнул, что мир достиг переломного момента, ставки в котором будут "вечными".

"Решения, которые мы примем в течение следующих пяти лет, будут определять и формировать наши жизни на многие десятилетия вперёд. Это касается американцев, и это касается народов всего мира", — заявил он.

Американский лидер обратился к России, заявив, что США не намерены контролировать или разрушить страну, отметив, что граждане РФ не являются им врагами. Сразу после этого Байден сообщил о новой порции санкций против Москвы, которые скоро будут объявлены.

Во время выступления президент постарался донести слушателем мысль, что американцы единодушно поддерживают усилия по оказанию помощи Украине.

"По всей моей стране, в больших и маленьких городах, над домами американцев развеваются украинские флаги. За последний год демократы и республиканцы в конгрессе США объединились, чтобы защитить свободу. Вот кто такие американцы, и вот что американцы делают", — сказал он.

Автор публикации отмечает, что эта картина происходящего является ложной, поскольку не достигнута единая позиция по вопросам поддержки ВСУ среди американцев.

Проведённый опрос NBC News в январе показал, что мнения относительно помощи Киеву разделились. Многие считают, что США оказывают излишнюю поддержку Украине.