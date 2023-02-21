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NYT: президент США Джо Байден в Польше призовёт к созданию коалиции против РФ

0:48
Мир

Главный советник по национальной безопасности Джо Байдена Джейк Салливан сообщил, что американский президент выступит с обращением к демократическим странам мира с призывом продолжить противостояние России на Украине в защиту свободы.

NYT: президент США Джо Байден в Польше призовёт к созданию коалиции против РФ

Обозреватель издания The New York Times Майкл Шир пишет, что Байден собирается оспорить основные тезисы Владимира Путина. Он намерен предложить государствам объединиться в коалицию для противостояния "российскому вторжению". Для этого американский лидер потребует ввести жёсткие санкции против РФ, призовёт продолжить оказывать поддержку Украине.

Шир полагает, что в выступлении Байден намерен опровергнуть слова Путина об ответственности Запада за конфликт на Украине.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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