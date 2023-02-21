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Байден заявил о новых принципах общения с Путиным: Автократы понимают только одно слово "нет"

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Мир

Президент США Джозеф Байден заявил, что союзники Украины поняли, как нужно взаимодействовать с Владимиром Путиным.

Байден заявил о новых принципах общения с Путиным: Автократы понимают только одно слово "нет"

Американский президент выступил с речью накануне годовщины начала спецоперации на Украине.

Байден заявил, что Путин ошибся, предполагая, что демократические режимы слабее авторитарных.

"Автократы понимают только одно слово "нет". Нет, ты не заберешь мою свободу, нет, ты не заберешь мою страну", — отметил лидер США

Байден пообещал, что Россия будет испытывать такое санкционное давление, которое не испытывала ни одна страна в мире.

При этом глава США заверил, что страны Запада не намерены взять Россию под свой контроль. Он объяснил, что США не воспринимают миллионы российских граждан как врагов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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