Die Welt*: премьер Баварии Зёдер призвал канцлера ФРГ Шольца "остановить Бербок"

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Премьер-министр германской земли Бавария, председатель оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер раскритиковал главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. Ранее она заявила о том, что Европа, в частности Германия, ведёт войну с Россией.

"Министр иностранных дел должна следить за тем, что она говорит. Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия. Мы помогаем Украине, но Германия не находится в состоянии войны с Россией. Господин Шольц, остановите Бербок с её неаккуратными высказываниями", — сказал Зёдер в эфире телеканала Die Welt*, обратившись к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Эксперт считает, что партия "зелёных", представителем которой является Бербок, угрожает безопасности Германии. Зёдер подверг критике различные аспекты политики главы МИД.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.