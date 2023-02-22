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Die Welt*: премьер Баварии Зёдер призвал канцлера ФРГ Шольца "остановить Бербок"

1:11
Мир

Премьер-министр германской земли Бавария, председатель оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер раскритиковал главу Министерства иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. Ранее она заявила о том, что Европа, в частности Германия, ведёт войну с Россией.

Die Welt*: премьер Баварии Зёдер призвал канцлера ФРГ Шольца "остановить Бербок"

"Министр иностранных дел должна следить за тем, что она говорит. Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия. Мы помогаем Украине, но Германия не находится в состоянии войны с Россией. Господин Шольц, остановите Бербок с её неаккуратными высказываниями", — сказал Зёдер в эфире телеканала Die Welt*, обратившись к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Эксперт считает, что партия "зелёных", представителем которой является Бербок, угрожает безопасности Германии. Зёдер подверг критике различные аспекты политики главы МИД.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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