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Виногродский: Россия и Китай вместе перестроят мир и ослабят западную коалицию

1:45
Мир

Пекин последовательно вскрывает лицемерие Вашингтона, продолжая поддерживать Москву. Об этом заявил независимый китаевед Бронислав Виногродский, комментируя в интервью Pravda.Ru готовящуюся встречу главы РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Виногродский: Россия и Китай вместе перестроят мир и ослабят западную коалицию

По словам эксперта, Китай недоволен тем, что США, оказывая давление на Европу, поставляют оружие противникам России. Как пояснил специалист, Москва и Пекин в условиях многополярного мира способны совместными усилиями развивать логистические коридоры и новые союзы.

"Нужно ожидать перестройки вообще всей мировой конструкции. Создаётся Евразийский союз совершенно нового типа. Надо ждать ослабления западной коалиции. Китай активно инициирует расследование по взрывам на "Северных потоках" и в какой-то точке прямо указывает на вину США. КНР постепенно долбит Америку, очень последовательно и явно. И это происходит в пользу РФ", — отметил Виногродский.

Он добавил, что власти Китая дают мощную поддержку России, которая будет только нарастать. Эксперт убеждён: позиция Пекина по спецоперации уже далека от нейтральной, ведь в параллель идёт тема Тайваня.

22 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с главой китайской дипломатии Ваном И в Москве. Кроме того, Кремль планирует организовать переговоры Путина с Си Цзиньпином. Ранее стало известно, что 24 февраля китайский лидер выступит с мирным планом по Украине.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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