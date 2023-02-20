Член политбюро Компартии Китая Ван И завершает турне по Европе. Он уже побывал во Франции, Италии, Германии и Венгрии. Сейчас главный китайский дипломат направляется в Москву. Источники РБК полагают, что встреча Ван И и президента России Владимира Путина может состояться в среду, 22 февраля.
Дипломат отметил, что Пекин намерен предложить мирный план урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Европейские чиновники на условиях анонимности рассказали в беседе с Bloomberg, что план может включать призыв к прекращению огня и приостановке поставок оружия в Киев.
Дипломат неоднократно говорил, что даже в самой сложной ситуации необходимо "давать шанс миру". Он подчеркнул, что украинский конфликт должен завершиться как можно скорее, а всем сторонам противостояния следует задуматься над прекращением огня.
По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, Китай может взять на себя финансовую поддержку в урегулировании конфликта. Однако для Вашингтона участие Пекина в мирных переговорах станет очень болезненной темой, поскольку таким образом КНР повышает свою репутацию на мировой арене, отметил эксперт.
"Шансов для мирных переговоров сейчас нет, но Китаю нужно показать, что он — некий лидер мирного процесса, даже если инициатива будет предельно общей", — считает старший исследователь Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев.
Мирный план по урегулированию конфликта, который подготовил Ван И, будет максимально расплывчатым, уверен Габуев. Маслов считает, что Пекин заинтересован в скорейшем завершении кризиса на Украине из-за логистических операций в Европе и США.
"Китай всё важнее для России — увеличивается взаимная торговля, проводятся совместные с Россией военные учения, поэтому нужна какая-то PR-составляющая, для чего и выдвигается мирная инициатива, которая поможет улучшить отношения с европейцами и понравится развивающемуся миру, где Китай ведёт свою игру, противопоставляя себя США", — заключил Габуев в беседе с РБК.
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