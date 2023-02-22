РИА Новости: концепция глобальной безопасности КНР предлагает убрать США с дороги

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Китай опубликовал Концепцию инициативы глобальной безопасности, а главный дипломат страны Ван И прибыл с визитом в Москву. В документе содержатся общие принципы будущего мироустройства. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.

Он отметил, что в документе практически ничего не говорится об украинском конфликте. Упомянуты лишь принципы о равной безопасности для всех и о недопустимости злоупотребления санкциями.

В ходе выступления на Мюнхенской конференции Ван И произнёс серьёзную речь, предложив концепцию выхода из кризиса. Косырев считает, что Вашингтон теряет мировое лидерство, и на его место выходит Пекин.

"Лидерство на мировой арене переходит к Пекину. И не только из-за начатой США гибридной войны. Главный вопрос — как Америка будет этому мешать", — высказался Косырев.

Китай открыто говорит, что причиной военных действий стало игнорирование "кем-то" принципов общей для всех безопасности. Об этом упоминали и в Москве. Пекин осознаёт, что РФ — не единственная и не основная цель нынешней атаки Запада. В Китае прекрасно понимают, что после решения украинского вопроса США возьмутся за Тайвань и Пекин.

"Мирный план Пекина" — это не какой-то локальный "Минск-3" или "Минск-4" китайской сборки с новыми или старыми линиями, нарисованными на европейской карте. Перед нами свидетельство того, что мир всерьёз занялся долгим поиском новой механики выхода из таких ситуаций, и лидеры в этом поиске теперь будут другие", — подытожил Косарев.