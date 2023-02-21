Зеленский: Россия захватит аэропорт Кишинёва для госпереворота в Молдавии

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Россия планирует совершить переворот в Молдавии путём захвата аэропорта в Кишинёве для переброски войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию.

По его словам, так как Россия не имеет границы с Молдавией, она будет пытаться перебросить военных через аэропорт. Зеленский также добавил, что президент республики Майя Санду не просила Украину о помощи, но поблагодарила за информацию.

В свою очередь, премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что возможно несколько вариантов развития событий по внутренней дестабилизации страны со стороны Москвы, и вариант Зеленского может быть одним из них.