Не раз озвучивалась причастность США к подрыву газопроводов "Северный поток". По словам американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, диверсия показала, что сегодня за вопросы войны и мира отвечают не только политики, но и бизнес-структуры.
Лишение Европы российского газа позволит зарабатывать норвежским и американским фирмам больше, передаёт издание "Версия".
Обозреватель Георгий Филин отмечает, что сбытом углеводородов в Норвегии занимаются частные компании, а не государство. Это позволяет сделать вывод о том, что идея "продавать в Европу больше природного газа" зародилась не в правительственных кругах, а у частных и транзитных компаний”.
За полгода спрос на норвежский газ вырос со стороны ФРГ на 11%. США также имеют выгоду: они смогут продавать топливо в Европу по цене, которая выше российской в несколько раз.
"Что в сухом остатке: вопросы войны и мира отныне решают не только главы государств, но и крупный бизнес", — заключил обозреватель.
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