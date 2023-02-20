Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: состояние Костомарова оценивается как крайне тяжёлое
Лев Лещенко призвал не заставлять молодых артистов исполнять патриотические песни: "Это выбор каждого человека"
Нутрициолог Давидян: кальмары не рекомендуются кормящим матерям и детям до трех лет
Байден: США вместе с 50 странами-партнёрами передадут Украине более 700 танков
Байден заявил, что планы Путина стереть Украину с карты провалились: они уже потеряли половину захваченных земель
SHOT: у фигуриста Костомарова поражена четверть головного мозга
Бывший депутат Роман Худяков осудил вернувшуюся в Москву Ренату Литвинову
Эксперт Гусев о приезде Байдена в Киев: Запад теперь — сторона украинского конфликта
Диетолог Писарева: без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей

Филин: Третью мировую войну могут начать не государства, а крупнейшие корпорации

1:08
Мир

Не раз озвучивалась причастность США к подрыву газопроводов "Северный поток". По словам американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, диверсия показала, что сегодня за вопросы войны и мира отвечают не только политики, но и бизнес-структуры.

Филин: Третью мировую войну могут начать не государства, а крупнейшие корпорации

Лишение Европы российского газа позволит зарабатывать норвежским и американским фирмам больше, передаёт издание "Версия".

Обозреватель Георгий Филин отмечает, что сбытом углеводородов в Норвегии занимаются частные компании, а не государство. Это позволяет сделать вывод о том, что идея "продавать в Европу больше природного газа" зародилась не в правительственных кругах, а у частных и транзитных компаний”.

За полгода спрос на норвежский газ вырос со стороны ФРГ на 11%. США также имеют выгоду: они смогут продавать топливо в Европу по цене, которая выше российской в несколько раз.

"Что в сухом остатке: вопросы войны и мира отныне решают не только главы государств, но и крупный бизнес", — заключил обозреватель.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Театр "Современник" вернул в труппу Лию Ахеджакову после громкого скандала с письмами

В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.

Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой
МК: Кнутов заявил о подготовке войсками ВС РФ к нанесению ударов по мостам ВСУ
Армия России начнёт наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Армия России уничтожила десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Выступления президентов США и РФ будут жёсткими ультиматумами — эксперты
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Эдуард Басурин стал пенсионером
Эдуард Басурин стал пенсионером
Последние материалы
SHOT: у фигуриста Костомарова поражена четверть головного мозга
Бывший депутат Роман Худяков осудил вернувшуюся в Москву Ренату Литвинову
Эксперт Гусев о приезде Байдена в Киев: Запад теперь — сторона украинского конфликта
Диетолог Писарева: без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей
Премьер Кисида: Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов
Кристель Нэан: год СВО вскрыл все нарывы России, Украины и Запада
Разведчики ЮВО выследили и ликвидировали украинских диверсантов, которые прятались в канаве
Продюсер Клюкин: Леонид Агутин станет хедлайнером на фестивале "Дикая мята"
Читатели Die Welt* назвали визит Байдена в Киев раздачей поручений Зеленскому
Лор Зайцев: пирсинг ушей может стать причиной патологий внутренних органов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X