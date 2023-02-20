Филин: Третью мировую войну могут начать не государства, а крупнейшие корпорации

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Не раз озвучивалась причастность США к подрыву газопроводов "Северный поток". По словам американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, диверсия показала, что сегодня за вопросы войны и мира отвечают не только политики, но и бизнес-структуры.

Лишение Европы российского газа позволит зарабатывать норвежским и американским фирмам больше, передаёт издание "Версия".

Обозреватель Георгий Филин отмечает, что сбытом углеводородов в Норвегии занимаются частные компании, а не государство. Это позволяет сделать вывод о том, что идея "продавать в Европу больше природного газа" зародилась не в правительственных кругах, а у частных и транзитных компаний”.

За полгода спрос на норвежский газ вырос со стороны ФРГ на 11%. США также имеют выгоду: они смогут продавать топливо в Европу по цене, которая выше российской в несколько раз.

"Что в сухом остатке: вопросы войны и мира отныне решают не только главы государств, но и крупный бизнес", — заключил обозреватель.