WT: Херш назвал подрыв "Северных потоков" преступным актом войны США

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Подрыв "Северных потоков" является актом войны, совершённым вопреки Конституции США. Такое мнение высказал Эндрю Наполитано в статье для The Washington Times.

ФРГ и РФ построили газопровод "Северный поток" через Балтийское море. Он позволял поставлять российский ресурс немецким промышленным предприятиям.

Знаменитый журналист-расследователь и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Байден дал приказ ЦРУ и ВМС США провести совместную операцию по подрыву "Северного потока". В июне 2022 года были установлены взрывчатки на трубопроводах. В результате был нанесён ущерб в размере десяти миллиардов долларов. Джо Байден причастен к диверсии. Он атаковал Россию и Германию, хотя оснований для этого не было.

Хеш считает, что США совершили акт войны против своего союзника — Германии, а также России, с которой Америка формально не принимает участие в боевых действиях.