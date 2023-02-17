Евродепутата Уоллеса возмутила безнаказанность США за подрыв "Северных потоков"

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес не смог сдержать эмоций из-за того, что США так и не призвали к ответу за совершённый ими подрыв "Северных потоков".

Уоллес опубликовал в своём Twitter* видео, в котором он срывается на крик из-за того, что члены Европарламента никак не отреагировали на расследование журналиста Сеймура Херша, обвинившего Вашингтон в диверсии на газопроводах "Северный поток".

Евродепутат напомнил, что США совершили теракт на европейскую энергетическую инфраструктуру, и вышли сухими из воды, а ЕС это покорно "проглотил".

"Это была преднамеренная террористическая атака на европейскую критическую инфраструктуру. Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это. Вы — настоящее посмешище", — кричал Уоллес.

Евродепутат подчеркнул, что сразу после теракта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила виновникам содеянного, пообещав, что они ответят за свой поступок.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.