Лидеры западных стран всегда сомневались в том, что за Украину следует бороться. Об этом заявил эксперт по внешней политике, обозреватель 19FortyFive Дуг Бэндоу.
По его словам, Североатлантический альянс ещё в начале украинского конфликта обозначил, что не намерен напрямую участвовать в боевых действиях и защищать Киев.
"США и Европа никогда не верили, что за Украину стоит бороться. До сих пор в это не верят", — подчеркнул автор материала.
Кроме того, обозреватель напомнил, что западные политики игнорируют просьбу Киева принять Украину в НАТО. Как отметил Бэндоу, эта страна имеет для России гораздо большее значение, чем для США и Евросоюза.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц открыто заявил, что Запад не собирается сражаться за украинскую армию в ходе конфликта.
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