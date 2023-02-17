Баширов: Россия может готовить сюрприз Байдену по прилёту в Польшу

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Президента США Джо Байдена может ожидать сюрприз от России во время его визита в Польшу. Такое мнение высказал политический аналитик Марат Баширов в своём Telegram-канале.

"Похоже, мы готовим сюрприз Байдену по прилёту в Польшу", — намекнул эксперт.

Он не стал раскрывать, о чём именно идёт речь, но в другом посте высказался о возможных готовящихся переговорах по украинскому кейсу.

"Все готовятся призвать к миру на Украине. Да мы не против. Только два вопроса: кто начал это в 2014 году и какие гарантии в 2023, если потом нас восемь лет обманывали в Минске?" — написал аналитик.

Американский лидер планирует нанести визит в Польшу с 20 по 22 февраля. Там он может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.