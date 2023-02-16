Харьковская область оказалась на пороге эпидемии из-за качества воды и продуктов

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Над Харьковской областью нависла угроза массового заражения людей… Как пишут местные СМИ, регион оказался на пороге эпидемии из-за качества воды и продуктов. Ими торгуют в неустановленных местах, а сами продукты не проходят никакой санитарный контроль.

По информации местных СМИ, данный вопрос обсуждается в администрации Харьковской области уже полгода, но решения до сих пор нет. По мнению опрошенных средствами массовой информации экспертов, над регионом нависла угроза массовых отравлений и эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Харькове военкомы с полицией останавливают рейсовые автобусы, чтобы насильно вручить повестки.