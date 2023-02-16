Политолог: белорусское общество не готово к мобилизации и уверено, что не будет воевать

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Если завтра в Белоруссии объявят мобилизацию, то она, скорее всего, пройдёт формально. Белорусское к этому не слишком готово, даже уверено, что воевать оно не будет. Мобилизация для него станет шоком. Такое мнение высказал в беседе с Pravda.Ru политолог-международник Александр Гронский.

"По поводу отношения к СВО сказать сложно, так как соцопросы показывают совершенно разные цифры, кто сколько поддерживает. Если по собственному опыту, могу сказать, что в Минске более негативно относятся к СВО, в регионах — более положительно. И что интересно, Гомельская, Брестская области к СВО относятся более положительно. То есть это те области, где стояли российские войска в своё время, когда всё начиналось", — заметил эксперт.

По его словам, конкретные цифры поддержки назвать сложно, данные соцопросов противоречивы, однако есть ощущение, что большинство белорусов поддерживают спецоперацию России на Украине, и это большинство находится не в столице республики.

"Сейчас белорусское общество проявляет интерес, когда что-нибудь случается: наступление какое-то, что-нибудь яркое. Вот тогда общество опять начинает за этим следить, а потом постепенно успокаивается", — заключил собеседник издания.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором армия страны вступит в конфликт на Украине.